Китай направит жалобу в ВТО в связи с усилением протекционизма в США

ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Китайские власти собираются направить жалобу в ВТО по поводу усиливающихся мер протекционизма Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Мы немедленно предпримем меры в ответ на ошибочные действия Вашингтона и направим жалобу в ВТО", - приводит его слова официальный сайт ведомства.
Администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала во вторник список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины.
Китайское министерство финансов сообщило в воскресенье, что Госсовет КНР принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции.