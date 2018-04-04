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Кабмин внес изменения в порядок раскрытия информации объектов ЖКХ

Экономика и бизнес
4 апреля, 6:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Коммунальные организации должны будут размещать подлежащую раскрытию информацию в единой информационно-аналитической системе

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее изменения в порядок раскрытия информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Подписанным постановлением внесены изменения в ряд нормативных правовых актов правительства России, в соответствии с которыми организации, осуществляющие тепло-, водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами, должны будут размещать подлежащую раскрытию информацию в "Единой информационно-аналитической системе "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что размещенная информация будет дополнительно публиковаться на сайтах федерального органа регулирования тарифов, органов исполнительной власти субъектов Федерации, уполномоченных в области регулирования тарифов, с помощью автоматизированной передачи данных из информационно-аналитической системы в унифицированном формате открытых данных.

Сейчас указанные организации раскрывают в обязательном порядке информацию о своей деятельности на сайтах органов исполнительной власти субъектов Федерации, уполномоченных в области регулирования тарифов, по запросам потребителей, а также по решению такой организации на своих официальных сайтах. При этом информация размещается в этих источниках в произвольной форме.

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