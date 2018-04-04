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Кабмин установил порядок оценки эффективности вложений в инновационные проекты

Экономика и бизнес
4 апреля, 7:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Речь идет о достижении необходимых критериев наиболее экономичными или результативными способами

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила оценки эффективности использования средств, направляемых государством на поддержку инновационной деятельности. Документ размещен в среду на сайте кабмина.

Согласно пояснительной записке к документу, основной целью принятых решений стало формирование единой методологической базы, основных принципов и критериев оценки эффективности использования средств, направляемых государством на поддержку инновационной деятельности.

Отмечается, что к критериям эффективности использования средств господдержки институтами инновационного развития отнесены соответствие фактически достигнутых институтом результатов инновационной деятельности контрольным показателям (индикаторам, значениям), а также обоснованность планов (прогнозов) в отношении дальнейшей деятельности с целью полной реализации целей и задач, установленных для этого института. Использование институтом инновационного развития средств господдержки признается эффективным, если установлено, что соответствие инновационной деятельности критериям эффективности достигается наиболее экономичными или результативными способами.

В настоящее время правила оценки эффективности инновационной деятельности отсутствуют. К институтам инновационного развития со стороны проверяющих органов применяются действующие правила проверки бюджетных организаций.

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