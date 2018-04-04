Lockheed Martin получила контракт на постройку прототипа сверхзвукового самолета

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Один из крупнейших производителей авиационной техники американская компания Lockheed Martin получила контракт от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на постройку прототипа пассажирского сверхзвукового самолета. Испытательный полет запланирован на конец 2021 года.

Согласно сообщению, опубликованному во вторник на сайте самой компании, общая сумма контракта составляет $247,5 млн. Разработкой займется подразделение Lockheed Martin под названием Skunk Works. Техническое задание заключается в проектировании, постройке и проведении летных испытаний так называемого X-Plane.

В основу проекта должна лечь разработанная в NASA бесшумная технология преодоления звукового барьера. Большинство современных самолетов-истребителей могут разгоняться до сверхзвуковых скоростей (свыше 1191,6 км/ч), но после пролета раздается оглушительный гул, вызванный так называемым звуковым ударом. Это и является причиной действующего запрета на совершение сверхзвуковых полетов самолетами гражданской авиации. NASA и Lockheed Martin планируют "создать стандарт допустимого уровня шума" при переходе на "сверхзвук". "Lockheed Martin Skunk Works и NASA сотрудничают уже более десяти лет с целью построить следующее поколение коммерческих сверхзвуковых самолетов. NASA заключило с Lockheed Martin Skunk Works контракт в феврале 2016 года на создание предварительного проекта сверхзвукового демонстрационного самолета", - сказано в заявлении компании.

Конструирование нового воздушного судна будет проходить в Калифорнии. По задумке, это будет самолет, способный подниматься почти на 17 километров и достигать скорости в 1512 км/ч. Звуковой удар при этом неизбежен, но конструкторы хотят уменьшить создаваемый при этом шум более, чем наполовину.

На сегодняшний день существуют лишь два сверхзвуковых пассажирских самолета, выпущенных серийно. Это советский Ту-144, который эксплуатировался с 1975 по 1978 год, и англо-французский "Конкорд". Он совершал перелеты через Атлантику с 1976 по 2003 год.