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Калининград намерен стать площадкой для рынка интеллектуальной собственности

Экономика и бизнес
4 апреля, 9:20 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 4, апреля. /ТАСС

Губернатор Антон Алиханов также отметил, что регион делает ставку на развитие высокотехнологичного наукоемкого производства и инновации

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КАЛИНИНГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. Калининградская область рассчитывает стать площадкой для развития рынка интеллектуальной собственности и ждет от IPQuorum 2018 предложений, которые найдут применение в регионе. Об этом сообщил в преддверии форума губернатор региона Антон Алиханов.

Форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018 пройдет в курортном Светлогорске 11 и 12 апреля и соберет свыше 500 экспертов из более чем 30 стран, которые обсудят проблемы электронной коммерции и цифровых производств, правовые аспекты блокчейна в России и за рубежом, использование технологий в государственном управлении.

"Предложения, озвученные на IPQuorum 2018, найдут у нас применение, и Калининградская область сможет стать площадкой развития рынка интеллектуальной собственности, своего рода форпостом российской инновационной экономики в Европе", - сказал Алиханов, заметив, что регион делает ставку на развитие высокотехнологичного наукоемкого производства и инновации, и для этих отраслей в регионе действуют особые условия, например минимальный взнос для включения в реестр резидентов калининградской ОЭЗ для IT-компаний в 1 млн. рублей.

"В регионе успешно растет профессиональное IT-сообщество, есть условия для научно-исследовательской деятельности, причем, начиная со школьной скамьи", - сказал губернатор, отметив, что область выбрали для инвестиций такие крупные компании как GS Group, Битрикс, KODE, признанная лучшим интернет-проектом России на национальной премии "Бизнес-Успех". "Полагаю, что такой тренд в развитии территории не в последнюю очередь оценили организаторы IPQuorum, выбирая площадку для встречи 2018 года", - сказал Алиханов.

В рамках деловой программы IPQuorum 2018 - 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано семь хабов. По данным организаторов, помимо обсуждения проблем, ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка. В рамках в рамках образовательно-конкурсной программы Startup hub будут определены проекты, которым предоставят грантовую поддержку от 100 тыс. до 300 тыс. рублей

Форум пройдет под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах - членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС.

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