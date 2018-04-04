Дмитрий Олюнин из Росбанка переходит в ВТБ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Дмитрий Олюнин из Росбанка переходит на работу в ВТБ, должность председателя правления Росбанка займет первый зампред правления кредитной организации Илья Поляков, говорится в сообщении Росбанка.

"Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Ильи Полякова председателем правления Росбанка. Это назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Илья заменит в этой должности Дмитрия Олюнина, который после четырех лет работы в Societe Generale принял решение вернуться в группу ВТБ", - отмечается в сообщении Росбанка.

В ВТБ ТАСС подтвердили, что в ближайшее время кандидатура Дмитрия Олюнина будет предложена на рассмотрение Наблюдательного совета банка.

"В случае ее согласования Дмитрий Олюнин займет место первого заместителя президента - председателя правления банка. Планируется, что он будет курировать финансы, учет, риски, операционную функцию и оптимизацию бизнес-процессов", - отметили в пресс-службе банка.