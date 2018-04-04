РЖД вводят скидку 4,3% на экспортные перевозки мазута из Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вводит скидку в размере 4,3% на экспортные перевозки мазута в собственных (арендованных) цистернах со станций Дземги Дальневосточной железной дороги, Новая Еловка Красноярской железной дороги, Суховская, Суховская- Южная Восточно-Сибирской железной дороги. Это следует из опубликованного в корпоративном издании РЖД протокола заседания правления компании.

На этих станциях расположены нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти".

Понижающий коэффициент действует по 31 декабря 2018 г. включительно при условии выполнения в 2018 году гарантированного общего объема внутрироссийских и экспортных перевозок нефтепродуктов со станций Дземги Дальневосточной железной дороги, Новая Еловка Красноярской железной дороги, Суховская, Суховская-Южная Восточно-Сибирской железной дороги в собственных (арендованных) цистернах в размере не менее 19,54 млн тонн в год, в том числе: объема внутрироссийских и экспортных перевозок мазута в размере не менее 6,72 млн тонн в год, в том числе без учета объемов перевозок мазута со станции Дземги Дальневосточной железной дороги в направлении станции Ванино Дальневосточной железной дороги в размере не менее 5,29 млн тонн в год.

ОАО "РЖД" с 2013 года имеет право оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться.

В текущем году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила максимальный уровень надбавки к грузовым тарифам РЖД с 13,4% до 10%. Таким образом, теперь в рамках тарифного коридора РЖД могут вводить надбавку к тарифу на перевозки грузов в размере до 10% или скидку до 50%.