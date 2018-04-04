Росавиация приостановила летный сертификат "Псковавиа"

ПСКОВ, 4 апреля. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приостановило летный сертификат авиакомпании "Псковавиа", сообщил ТАСС в среду генеральный директор "Псковавиа" Виктор Мартыненко.

В конце марта региональные власти сообщали о том, что Росавиация продлила летный сертификат "Псковавиа". Для его сохранения администрация Псковской области принимала меры, в том числе по погашению части долговых обязательств перед арендодателями самолетов. Региональные власти оценивали ситуацию на "Псковавиа" как очень тяжелую и сообщали о том, что из областного бюджета приходится выделять от 6 млн до 10 млн рублей ежемесячно, чтобы компания не потеряла летный сертификат и не стала банкротом. Согласно требованиям Росавиации, в летном парке "Псковавиа" должно быть минимум три действующих самолета одного типа.

"Сейчас сертификат приостановлен по нашей инициативе, но не аннулирован. Мы так же продолжаем работать, просто решили устранить замечание, которое есть со стороны Росавиации. Нам нужно, чтобы появилось в сертификате еще одно воздушное судно Ан-24. Физически оно у нас есть, но мы должны продлить его эксплуатационный срок службы через ГП "Антонов", через Украину", - сказал Мартыненко.

Он также добавил, что все ограничения по летному сертификату будут сняты через месяц. "Сроки зависят от скорости согласования с Украиной, от приезда специалистов украинских. Месяц, наверное, на это понадобится. Мы, по крайней мере, себе такие сроки поставили, дальше снимается ограничение", - сказал гендиректор авиакомпании.

Долги "Псковавиа"

"Псковавиа" была передана администрации Псковской области из ведения Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ и акционирована в 2014 году. Авиакомпания является главным оператором аэропорта Пскова, использует самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-26 БРЛ и вертолет Robinson R-44. В компании работает более 250 человек. В январе СК возбудил дело по факту невыплат зарплат работникам авиакомпании на сумму 2,5 млн рублей, в прошлом году прокуратура разбиралась с подобными нарушениями на суммы 8 и 9 млн рублей. В авиакомпании ТАСС сообщали, что "Псковавиа" имеет задолженности перед другими организациями, а сотрудники авиаперевозчика написали открытое письмо в адрес врио губернатора с просьбой не допустить банкротства предприятия.

По поручению врио губернатора Михаила Ведерникова был переизбран Совет директоров акционерного общества, разработана "дорожная карта" по стабилизации предприятия, а также установлен максимальный контроль за его финансово- хозяйственной деятельностью. Из областного бюджета выделены субсидии на погашение задолженности по заработной плате перед работниками авиакомпании, а также арендодателями воздушных судов в общей сложности на сумму 37 млн рублей. Кроме того, предприняты меры по финансовому оздоровлению "Псковавиа", в том числе за счет оптимизации заработной платы руководящего состава, снижения арендных платежей.