Китай ввел 25%-ые пошлины на автомобили и продукцию нефтехимии США

ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Госсовет КНР в среду утвердил 25%-ые пошлины на 106 наименований американской продукции, в том числе на автомобили, продукцию нефтехимии, бобы. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Дата вступления в силу данного решения будет объявлена позже", - отмечается в заявлении ведомства.

Как отмечается в документе, эти сроки будут напрямую зависеть от того, когда правительство Соединенных Штатов применит запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

Администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала во вторник список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины. Эти действия вызвали резкое недовольство в Китае.