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Китай ввел 25%-ые пошлины на автомобили и продукцию нефтехимии США

Экономика и бизнес
4 апреля, 11:12 дата обновления: 4 апреля, 11:44 UTC+3 ЕКИН 4, апреля. /ТАСС

Всего в список включено 106 наименований американской продукции

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Andy Wong

ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Госсовет КНР в среду утвердил 25%-ые пошлины на 106 наименований американской продукции, в том числе на автомобили, продукцию нефтехимии, бобы. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

 

"Дата вступления в силу данного решения будет объявлена позже", - отмечается в заявлении ведомства.

Как отмечается в документе, эти сроки будут напрямую зависеть от того, когда правительство Соединенных Штатов применит запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

Администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала во вторник список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины. Эти действия вызвали резкое недовольство в Китае.

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