Сколько можно будет сэкономить при покупке невозвратных билетов на поезд

С 2019 года пассажиры смогут выбирать, сколько денег заплатить за железнодорожный билет: потратить больше и иметь право его вернуть или сэкономить, купив проездной документ по невозвратному тарифу. Введение такого тарифа предусматривает законопроект, принятый Госдумой.

Вернуть билеты, купленные по невозвратному тарифу, можно будет лишь в исключительных случаях — например, при подтвержденной документально внезапной болезни пассажира или члена его семьи, с которым он собирался ехать. Также их можно будет сдать в случае смерти близкого родственника пассажира, при отмене или задержке поезда.

Как формируется цена на билет

Сейчас пассажиры могут вернуть любой купленный билет.

В цену проездного документа входит стоимость билета (это плата за пользование инфраструктурой железной дороги), стоимость плацкарты (тариф, в который входит оплата за пользование вагоном), а также плата за сервисное обслуживание. Все эти суммы прописаны на билете в строке после указания ФИО пассажира.

Если человек сдаст билет более чем за восемь часов до отправления поезда, он получит полную стоимость проездного документа за вычетом сервисного сбора, который составляет 192 рубля.

При возврате билета за два часа до отправления пассажир может получить стоимость билета и половину стоимости тарифа.

Если человек отказывается от поездки менее чем за два часа до отправления поезда, то получить обратно можно только стоимость билета. Стоимость тарифа в этом случае не возвращается.

К примеру, билет на "Сапсан" из Москвы в Санкт-Петербург стоит 2583 рубля, из которых стоимость билета — 1125 рублей, а стоимость тарифа — 1358 рублей. При возврате билета за три часа пассажир может получить 1804 рубля, а менее чем за два часа — только 1125 рублей.

Чем привлекательны невозвратные тарифы

После вступления закона в силу возвратные билеты будут продаваться вместе с невозвратными.

Но стоимость последних, скорее всего, будет ниже: перевозчик получит возможность сэкономить, снизив риски убытков от возврата билетов. Когда законопроект поступил в нижнюю палату парламента в 2014 году, то РЖД обещали снизить цену на невозвратные билеты на 10–20% от стоимости возвратных.

Половина людей, опрошенных сервисом путешествий Tutu.ru, сказали, что ради экономии половины стоимости билета они согласны на невозвратные тарифы. Еще четверть респондентов заявили, что согласились бы купить такие билеты, если бы смогли сэкономить хотя бы 30–40% за проезд. 5% туристов согласятся покупать невозвратные проездные документы, если их экономия составит 10–20%. За возможность сдать билет на поезд в любой момент готовы переплачивать лишь 13% опрошенных.

Стоимость отличается в разы

В европейских странах невозвратные билеты на поезд продают уже давно. Как правило, они существенно дешевле возвратных.

Онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip проанализировал тарифы железнодорожных компаний Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Норвегии и Нидерландов. Минимальная разница между невозвратным и полностью возвратным тарифом составила 20%. Но почти в половине случаев билет по невозвратному тарифу оказался кратно дешевле того, что продан по "гибкому" тарифу. Так, билет из Рима в Венецию без права возврата стоит 1025 рублей, а возвратный — 4415 рублей. Из Парижа в Лион аналогичные цены составят 1971 и 7648 рублей, а из Стокгольма в Мальмё — 2129 и 7333 рубля соответственно.

"Европейские железнодорожные перевозчики уже давно используют в качестве инструмента стимулирования продаж невозвратные и частично возвратные тарифы. Возможность изменения даты поездки и возможность ее отмены с возвращением стоимости — одни из составляющих тарифа, поэтому невозвратные билеты дешевле обычных, — пояснил руководитель железнодорожного направления сервиса OneTwoTrip Максим Азаров. — Опыт европейских перевозчиков показывает, что внедрение невозвратных тарифов может существенно снизить стоимость билетов. Для РЖД эта задача представляется особенно актуальной на фоне возрастающей конкуренции между железной дорогой и воздушным транспортом".

Мария Селиванова