В Севастополе подписали соглашение о равном прожиточному минимуму размере МРОТ

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Трехстороннее соглашение между властями Севастополя, профсоюзами и работодателями об установлении размера минимального размера оплаты труда (МРОТ), равного прожиточному минимуму, подписано в Севастополе в среду.

Ранее сообщалось, что 7 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. На данный момент МРОТ установили в размере 9489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. Согласно новому закону, с 1 мая 2018 года размер МРОТ составит 11,163 рублей.

"Сегодня мы в Севастополе подписываем соглашение о минимальной заработной плате: для работников бюджетной сферы - 11,163 рублей, а для работников внебюджетной сферы - 11,2 тыс. рублей", -пояснила журналистам суть соглашения перед его подписанием председатель севастопольского объединения профсоюзов Елена Калуженко.

При решении вопроса об уравнивании МРОТ с прожиточным минимумом для внебюджетной сферы он обсуждался с представителями работодателей и профсоюзов, а также региональными властями.

"Чтобы на всех предприятиях была достойная зарплата - этого требует жизнь, самое главное, чтобы была совместная инициатива и правительства, и работодателей, и руководителей предприятий, чтобы создать условия, при которых [мы] могли [это] выполнять", - пояснил журналистам председатель севастопольского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Вячеслав Горбатов.