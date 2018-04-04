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Стоимость ЦКАД выросла на 13,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
4 апреля, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Строительство дороги продлено на год

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Стоимость строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), которая будет построена на территории Московской области, увеличилась на 13,5 млрд рублей, а сроки строительства продлены на год - с декабря 2018 на декабрь 2019 года - из-за неисполнения ГК "Автодор" и подрядчиками взятых на себя обязательств. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты России.

Отмечается, что первый пусковой комплекс ЦКАД готов только на 15,6%, при этом предусмотренный срок его ввода - декабрь 2018 года. Работы по пусковому комплексу № 3 госкомпанией не принимались и не оплачивались. При этом по концессионному соглашению объем выполненных работ на 28 июня 2018 года должен будет составить 19,6 млрд рублей.

"В нарушение сетевого плана-графика, которым установлен срок начала строительно-монтажных работ на июль 2017 года, по состоянию на 1 января 2018 года работы не начаты. Разрешение на строительство не получено, необходимые документы для получения разрешения на строительство в "Росавтодор" не направлялись", - сообщает Счетная палата о состоянии пускового комплекса № 4.

По пусковому комплексу № 5 в 2017 году приняты работы на сумму 9 млрд рублей (60% от предусмотренного объема 2017 года). Техническая готовность объекта - 33%, срок ввода - декабрь 2018 года.

Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию пускового комплекса № 4 магистрали был перенесен на декабрь 2020 года.

ЦКАД будет пролегать в 50 км от МКАД и практически продублирует Малое бетонное кольцо. Дорогу планируется запустить в эксплуатацию к 2025 году. Общая протяженность центральной кольцевой автомобильной дороги составит около 530 км, суммарная стоимость строительства всех участков магистрали превышает 300 млрд рублей.

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