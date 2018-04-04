Модернизация производства на Кольской ГМК позволит наполовину снизить выбросы

ТАСС, 4 апреля. Кольская горно-металлургическая компания (Кольская ГМК, входит в "Норникель") планирует снизить объем выбросов вредных веществ в атмосферу на 50% в результате модернизации производства в Мурманской области. Об этом сообщил в среду директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии компании "Норильский никель" Игорь Рахимов.

"Кольская [горно-металлургическая] компания, которая является одним из наших основных активов, в рамках улучшения экологической ситуации и обстановки будет проведена масштабная модернизация производства, и за счет технических решений мы снизим выбросы на порядка 50%", - сказал он на пленарной сессии конференции "Экологическая модернизация производственно-промышленного сектора экономики России".

Ранее сообщалось, что Кольская ГМК до 2021 года планирует вложить в модернизацию производства 20 млрд рублей. В частности, планируется создание современного высокоэффективного производства никеля, а также строительство станции очистки сточных вод рудника "Северный" и узла отгрузки рудного концентрата на Заполярнинской площадке.

Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах "Норникеля" на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта, продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.