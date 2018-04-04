В ГД внесли законопроект о запрете производства и продажи алкоголя в ПЭТ-таре свыше 0,5 л

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" и членов Совета Федерации внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий введение поэтапного запрета на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (ПЭТ, сокращенно от полиэтилентерефталата) объемом более 0,5 литра, за исключением продукции на экспорт.

Текст законопроекта размещен в электронной базе данных Госдумы.

Сейчас законодательно действует запрет на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 л, за исключением продукции, поставляемой на экспорт.

"Очевидно, что пиво в другой, непластиковой таре станет менее привлекательно для подростков, которые сегодня за одни и те же деньги могут купить одинаковый объем газировки в стекле или низкопробного пива, разливаемого в полимерную тару", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации, отмечается в пояснительной записке.