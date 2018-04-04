В Якутии испытали новый самолет для региональных перевозок

ЯКУТСК, 4 апреля. /ТАСС /. Опытный образец нового самолета для региональных перевозок ТВС-2ДТС Улан-Удэнского авиационного завода испытали на базе авиакомпании "Полярные авиалинии" в Якутске. Власти Якутии планируют до 2025 года получить до 200 самолетов нового типа, что позволит обновить парк региональной авиатехники.

Ранее сообщалось, что средний возраст эксплуатируемого воздушного парка в регионе составляет 37 лет у Ан-24, 32 года у вертолетов Ми-8 и более 30 лет у Ан-2. По данным разработчиков, новый легкий многоцелевой самолет ТВС-2ДТС будет выгодно отличаться от аналогов, представленных на рынке малой авиации (Cessna, Pilatus, АН-2).

"С внедрением этого самолета значительно повысится транспортная доступность, особенно это касается жителей арктических и северных районов. Для нашей республики развитие малой авиации является одним из приоритетов. <...> Если вспомнить советское время, даже в пределах центральной Якутии почти в каждый населенный пункт летал самолет Ан-2", - рассказал журналистам министр транспорта Якутии Семен Винокуров, пояснив, что парк авиатехники якутской авиакомпании нуждается в обновлении.

По данным разработчиков, технические характеристики самолета ТВС-2ДТС, разрабатываемого на базе АН-2, улучшены за счет применения новых технологий и материалов. "Удалось значительно повысить крейсерскую скорость - до 330 км/час. За счет биплановой конструкции возможно перевозить до 3 тонн груза. Удачная конструкция с применением композитных материалов позволяет увеличить дальность полета до уникальных в классе 5912 км", - рассказал журналистам представитель Улан-Удэнского авиационного завода Кирилл Буренков.

По словам разработчиков, применение ТВС-2ДТС позволит "Полярным авиалиниям" расширить маршрутную сеть и снизить себестоимость полетов. Кроме того, самолет предназначен для использования в санитарной авиации, авиалесоохране.

Новый самолет для региональной авиации разрабатывается акционерным обществом "Улан-Удэнский авиационный завод" и ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина".