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Внешнеторговый оборот Карачаево-Черкесии за год вырос на 20%

Экономика и бизнес
4 апреля, 13:19 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 4, апреля. /ТАСС

Республика в основном экспортирует продукцию химической промышленности, текстиль и продовольственные товары

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ЧЕРКЕССК, 4 апреля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Карачаево-Черкесии (КЧР) 2017 году составил более $174,5 млн. Это выше показателей предыдущего года на 20,1%, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики.

"В 2017 году внешнеторговый оборот участников внешнеэкономической деятельности Карачаево-Черкесии составил 174,581 млн долларов США, что выше уровня аналогичного периода 2016 года на 20,1%. Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья. Наибольший товарооборот был реализован с такими странами как Китай, Германия, Япония, Италия и Турция", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году экспортно-импортные операции в Карачаево-Черкесии осуществлял 51 участник внешнеэкономической деятельности. "На одного участника ВЭД приходится в среднем 3,42 тыс. долларов США внешнеторгового оборота. В 2016 году количество участников внешнеэкономический деятельности составляло 41 единиц, на одного участника приходилось 3,4 тыс. долларов США", - добавили в ведомстве.

В основе экспорта республики - продукция химической промышленности - 53,7%, текстиль, текстильные изделия и обувь - 15,3% , продовольственные товары и сырье в структуре экспортируемых товаров составили 16,1% . Основу импорта региона составляет машиностроительная продукция с долей 75,7% стоимостных объёмов.

Ранее сообщалось, что власти КЧР для дальнейшего развития внешнеторговой деятельности планируют в 2018 году открыть в Черкесске центр поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, который позволит создать благоприятные условия для развития экспорта республики.

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