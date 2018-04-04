S&P улучшило прогноз рейтингов АФК "Система" до "стабильного"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам АФК "Система" в национальной и иностранной валютах до "стабильного". Ранее рейтинги компании находились на пересмотре в сторону понижения.

Сами рейтинги подтверждены на уровне "B+", говорится в материалах агентства. В марте АФК "Система" завершила расчеты по мировому соглашению с "Роснефтью", выплатив 100 млрд рублей. "Мы подтвердили рейтинги "Системы" поскольку, по нашему мнению, краткосрочные риски ликвидности и рефинансирования для АФК, связанные с урегулированием споров с "Роснефтью" и "Башнефтью", снижаются", - отмечает S&P.

Судебный спор между компаниями начался в мае 2017 года, когда "Роснефть" и "Башнефть" подали иск о взыскании с АФК "Система" 106 млрд рублей. Позже сумма была увеличена до 170,6 млрд рублей. Арбитражный суд Башкирии тогда частично удовлетворил требования, постановив взыскать с корпорации 136,3 млрд рублей.

В начале декабря того же года "Роснефть" и "Башнефть" подали второй иск, в котором требовали взыскать с "Системы" 131,6 млрд рублей дивидендов, полученных корпорацией в период владения башкирской компанией. "Система" следом подала иск к нефтяным компаниям на 330,4 млрд рублей, отметив, что их действия направлены на разрушение корпоративной стоимости компании и доведение ее до банкротства.

Согласно условиям мирового соглашения, АФК "Система" и "Система-Инвест" обязались возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 млрд рублей. Для выплат корпорация использовала собственные и заемные средства, привлеченные при содействии Сбербанка и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).