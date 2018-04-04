Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Трансмашхолдинг" поставит РЖД 327 локомотивов

Экономика и бизнес
4 апреля, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Отмечается, что РЖД будут отправлены 34 пассажирских электровоза (30 ЭП2К, 4 ЭП1М) и 188 грузовых электровозов серий "Дончак" и "Ермак" различной секционности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) заключил с РЖД два контракта на поставку магистральных локомотивов с обязательством обеспечения их сервисного обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Первый контракт предусматривает поставку 222 электровозов производства Новочеркасского электровозостроительного завода и Коломенского завода. В части обязательств сервисного обслуживания контракт будет действовать до 31 декабря 2046 года, таким образом, срок сервисного обслуживания по договору составит 28 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РЖД будут отправлены 34 пассажирских электровоза (30 ЭП2К, 4 ЭП1М) и 188 грузовых электровозов серий "Дончак" и "Ермак" различной секционности.

По второму контракту ТМХ поставит РЖД 105 магистральных тепловозов производства Брянского машиностроительного завода и Коломенского завода - 97 двухсекционных магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ и 8 пассажирских ТЭП70БС с сервисным обслуживанием до конца 2036 года.

Сумма контрактов не уточняется.

"Трансмашхолдинг" в настоящее время по договорам с РЖД обслуживает пассажирские электровозы "Олимп" и электропоезда "Иволга", которые с 2017 года эксплуатирует "Центральная ППК". Кроме того, Московскому метрополитену в 2012-2017 гг. на условиях контракта жизненного цикла были поставлены поезда метро "Ока" и сейчас поставляются поезда "Москва".

"Трансмашхолдинг" является единственным российским производителем, выпускающим тепловозы и электровозы всех существующих типов. Крупнейшим эксплуатантом электровозов 2ЭС4К является РЖД. Локомотивы работают на Северо- Кавказской и Октябрьской железных дорогах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма
5
Пожар в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы ликвидирован
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости