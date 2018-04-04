"Сургутнефтегаз" вышел из акционеров НМГ при реструктуризации непрофильных активов

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Пакет "Сургутнефтегаза" в "Национальной медиа группе" (НМГ) был передан новым владельцам в ходе реструктуризации непрофильных активов нефтяной компании, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Роскомнадзора.

"Сургутнефтегаз" опубликовал список аффилированных лиц компании, откуда была исключена НМГ, в которой раньше доля "Сургутнефтегаза" превышала 20%. Согласно документу, изменения произошли 28 февраля.

"Пакет акций ЗАО НМГ был передан в ходе реструктуризации портфеля непрофильных активов ОАО "Сургутнефтегаз". ЗАО НМГ подтвердило, что среди новых владельцев пакета отсутствуют иностранные или аффилированные с иностранными физические и юридические лица", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе регулятора добавили, что Роскомнадзор в настоящее время проводит документарную проверку этой информации.

НМГ - крупнейший в России частный медиахолдинг, созданный в 2008 году. В состав холдинга входят: "Первый канал" (25%), телеканал РЕН ТВ (82%), телерадиокомпания "Петербург-Пятый канал" (72,4%), газета "Известия" (98,32%), газета "Спорт-Экспресс" (75%), ООО "Арт Пикчерс Вижн" (50%), "Metro-Петербург", компания "Медиа Альянс" (телеканалы Discovery, Eurosport, Turner), российские телеканалы Viasat (80%) и осуществляет вещание на территории РФ платных каналов Sony Pictures Television (80%).