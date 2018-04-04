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Около 20 животноводческих ферм появится в Северной Осетии в этом году

Экономика и бизнес
4 апреля, 15:19 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 4, апреля. /ТАСС

В новую региональную программу развития животноводства войдут мероприятия по освоению горных территорий, которые сейчас простаивают

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© Юрий Смитюк/TACC

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 апреля. /ТАСС/. Около 20 животноводческих ферм с маточным поголовьем от 100 до 1 тыс. голов появится в Северной Осетии в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в среду в минсельхозе республики.

"В 2018 году в республике будет создано 20 животноводческих ферм с численностью маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления от 100 до 1 тысячи голов, а при удачном стечении обстоятельств и 30 тысяч", - сказал представитель ведомства.

В настоящее время министерство разрабатывает по поручению главы региона Вячеслава Битарова программу развития животноводства. В нее войдут и мероприятия по освоению горных территорий, которые сейчас простаивают.

Кроме того, в 2018 году для семей, работающих в селах республики в агропромышленном комплексе, выделят 18,7 млн рублей для улучшения жилищных условий. В 2017 году такую государственную поддержку получили 24 сельские семьи.

Как сообщалось ранее, в докладе-послании парламенту региона Битаров говорил о снижении поголовья и объемов производства продукции, причиной стало слабое финансовое состояние животноводческих предприятий, отсутствие племенной и селекционной работы, научно обоснованной системы содержания и кормления животных.

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