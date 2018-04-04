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Россия и Таджикистан сняли введенные ранее взаимные ограничения на полеты

Экономика и бизнес
4 апреля, 15:20 UTC+3

Ранее анонсированные ограничения, которые должны были вступить в силу с 5 апреля, не будут введены, сказали в Минтрансе РФ

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Все введенные ранее ограничения на воздушное сообщение между городами РФ и Таджикистана сняты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ после переговоров авиавластей двух стран, которые состоялись сегодня в Москве.

"Все ранее введенные ограничения сняты, - отметили в Минтрансе. - Стороны подтвердили в полном объеме полеты назначенных перевозчиков не менее чем в рамках зимнего расписания 2017-2018 гг. Кроме того, с летнего расписания в сетку маршрутов будут добавлены 4 новых направления: Пермь - Душанбе, Жуковский - Куляб, Челябинск - Худжант и Краснодар - Худжант".
Как отметили в Минтрансе, делегации договорились о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном.

В Минтрансе также добавили, что ранее анонсированные ограничения не будут введены. Ранее стало известно, что российские авиавласти с 5 апреля планировали отозвать допуски таджикских авиакомпаний Somon Air и Tajik Air на полеты из Душанбе в Москву и Новосибирск, а также из Худжанда в Новосибирск.
Ранее "Уральские авиалинии" не получили разрешения на полеты из Перми в Душанбе, из Краснодара в Худжанд, из Челябинска в Душанбе и из подмосковного Жуковского в Куляб. В настоящее время рейсы по этим маршрутам не выполняет ни одна авиакомпания.

В свою очередь Минтранс России запретил таджикской Somon Air выполнять перелеты между Душанбе и Екатеринбургом, Иркутском, Казанью, Краснодаром, Красноярском, Петербургом, Сочи, а также из Худжанда в Казань и Санкт-Петербург.
Кроме того, Таджикистан отозвал разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд из ряда регионов РФ у четырех российский авиакомпаний: "Уральских авиалиний", "ЮТэйр", S7 и "Северного ветра".

Допуски отозваны на полеты в Душанбе из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары и в Худжанд из Новосибирска и Санкт-Петербурга, Самары и Сургута.
Конфликты на почте авиасообщения между Россией и Таджикистаном уже возникали в апреле 2017 года. Тогда Минтранс России запретил ряд рейсов Somon Air в Россию в ответ на отказ таджикских регулирующих органов согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты "ЮТэйр" и "Уральских авиалиний". 

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