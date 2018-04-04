Озерновский ГМК на Камчатке может начать работу до конца апреля

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Горно-металлургический комбинат на Озерновском золоторудном месторождении в Камчатском крае планируется запустить до конца апреля 2018 года, сообщила в среду пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"Озерновский горно-металлургический комбинат в Камчатском крае может заработать уже до конца апреля. Сегодня инвестор проекта - АО "Сибирский горно-металлургический альянс" ("СиГМА") выполняет строительно-монтажные и пуско-наладочные работы модульной опытно-промышленной установки золотоизвлекательной фабрики, производительность которой составит до 100 тыс. тонн руды в год. Планируется, что к концу 2018 года мощность производства на Озерновском месторождении составит 250 тыс. тонн с возможностью увеличения до 400 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что инвестор в дальнейшем планирует создать на месторождении горно-металлургический комбинат производительностью до 2 тонн золота в год. При этом создадут около 700 рабочих мест, а объем инвестиций в проект составит 12,2 млрд рублей. Всего с 2010 года инвестор вложил в проект более 4,4 млрд рублей.

Как добавляется в материале, компания получила целевую государственную поддержку на создание инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по освоению месторождения, для чего из федерального бюджета направили 780 млн рублей.

Всего на создание транспортной инфраструктуры "СиГМА" планирует потратить до 2 млрд рублей. На данный момент завершилось строительство автомобильной дороги к Озерновскому золоторудному месторождению протяженностью более 62 километров с 11 мостовыми переходами. Также планируется реконструкция 82 километров дороги на участке "ИП 14 - Лызык", которая в комплексе с новой автодорогой обеспечит транспортную доступность месторождения.