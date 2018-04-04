Покупатели смогут выявлять контрафактные сигареты при помощи мобильного приложения

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Покупатели смогут выявлять контрафактные сигареты на прилавках магазинов при помощи мобильного приложения, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором проекта цифровой маркировки и прослеживания табачной продукции.

"В ближайшее время для скачивания в App Store и Google Play появится мобильное приложение "Маркировка", с помощью которого покупатели смогут проверять легальность сигарет с цифровой маркировкой", - сказал собеседник агентства. По его словам, потребитель получит возможность увидеть весь путь товара, информацию о составе, дате и месте производства, отсканировав код на пачке с помощью смартфона.

Правда, речь пока идет только о пачках, на которые в рамках реализуемого в России пилотного проекта уже нанесена цифровая маркировка. "На прилавки крупных торговых сетей таковые уже поступили",- отметил представитель ЦРПТ.

Он пояснил, что пилотный проект дает возможность совместно с ритейлерами, оптовиками и производителями отработать на практике все алгоритмы и при необходимости внести изменения для максимально удобного и требующего минимальных затрат для бизнеса перехода на маркировку.

"Отработка технологии позволит выйти на оптимальную схему, применимую к широкому кругу товаров в создаваемой единой национальной системе маркировки и прослеживаемости",- подчеркнул глава ЦРПТ Михаил Дубин.

О маркировке табачной продукции

С января 2018 года в России стартовал пилотный проект по маркировке табачных изделий, который продлится до конца года. Предполагается, что эксперимент позволит проверить эффективность механизма маркировки для обеспечения подлинности табачной продукции, а также для противодействия ввозу контрафакта в РФ. Оператором информационной системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В рамках эксперимента пачки будут маркироваться двухмерным кодом в формате Data Matrix. Штрих-код будет наноситься на каждую пачку и каждый блок сигарет, он будет содержать информацию, которая может подтвердить подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время ее производства. --0--рмр/бди