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ФАС планирует завершить анализ рынка платежных терминалов в аэропортах Подмосковья к лету

Экономика и бизнес
4 апреля, 16:34 UTC+3

Также проводится проверка обоснованности цен на сопутствующие товары

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области завершит проверку рынка платежных терминалов в расположенных в Подмосковье аэропортах Московского авиационного узла летом 2018 года. Об этом журналистам в среду сообщил заместитель руководителя управления Дмитрий Стрельников.

"К лету мы будем понимать картину, кто на каких условиях работает и какую долю имеет", - сказал он.

Стрельников добавил, что служба также проводит проверку обоснованности цен на сопутствующие товары, которые могут пользоваться спросом в аэропортах, в том числе книги, газеты и путеводители.

"Данная работа по проверке этих обстоятельств еще проводится и в скорое время будет завершена до конца", - добавил представитель ФАС, не уточнив, когда начались эти проверки. 

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