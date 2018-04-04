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Количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 600

Экономика и бизнес
4 апреля, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Сумма заявленных инвестиций составляет свыше 370 млрд рублей

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Шестьсот компаний стали резидентами свободного порта Владивосток (СПВ) с момента его создания. Сумма заявленных инвесторами вложений составляет более 370 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"С момента принятия федерального закона "О свободном порте Владивосток" общее количество инвесторов, получивших статус резидента СПВ, достигло 600. Сумма заявленных инвестиций составляет свыше 370 млрд рублей. Выполнение проектов позволит создать более 42 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 600-м резидентом СПВ стала компания "Партнер", которая планирует создать станции техобслуживания с автомойками, автостоянки и торговые павильоны. Ввод объектов запланирован на 2020, 2022 и 2024 годы. Общий объем инвестиций превысит 46,8 млн рублей, при этом создадут 36 новых рабочих мест.

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