Европейские компании интересуются покупкой солнечных панелей в России

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российские производители солнечных панелей начинают заключать экспортные контракты с потребителями из ряда стран Европы. Об этом ТАСС сказал первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.

"У них (российских производителей солнечных панелей - прим. ТАСС) уже возникают экспортные контракты, в том числе с европейцами, потому что у (панелей российского производства - прим. ТАСС) высокий КПД [коэффициент полезного действия]. Это разные страны Европы", - заметил он.

Текслер напомнил, что российские солнечные панели уже сейчас входят в тройку по этому показателю в своем сегменте.

"Нам пока тяжело бороться с Китаем. У них не всегда высокий КПД, но дешевые панели. У нас же КПД высокий. То, что делает завод в Новочебоксарске, например. Уже установленные их панели имеют КПД - 22%, но они дороже (чем китайские - прим. ТАСС). Но когда у вас небольшое пространство и нужно установить панель, к примеру, на крышу дома, то преимущество [высокого КПД] играет свою роль", - добавил он.

Ранее в интервью ТАСС Текслер говорил, что у России есть хорошие перспективы начать экспорт солнечных панелей.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что Россия ведет переговоры с Саудовской Аравией о поставках солнечных панелей в эту арабскую страну, которая объявляла о масштабных планах по инвестициям в возобновляемые источники электроэнергии.