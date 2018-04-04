Чуян ожидает, что правительство даст Росалкоголю полномочия по контролю над рынком табака

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает вопрос о передаче Росалкогольрегулированию полномочий по контролю над табачным рынком, решение по этому поводу может быть принято в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Игорь Чуян.

"Вопрос поднимался. Правительство рассматривает разные варианты, проходит эксперимент, и я думаю, что в ближайшее время это будет принято", - сказал он.

Росалкогольрегулирование со своей стороны, по словам Чуяна, к принятию таких полномочий готово.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала о том, что виц-премьер РФ Александр Хлопонин предложил создать единого регулятора по контролю над оборотом алкоголя и табака и новый орган будет, скорее всего, создан на базе Росалкогольрегулирования. Ожидается, что новая мера позволит объединить борьбу с нелегальной продукцией на рынке алкоголя и табака при помощи ЕГАИС.