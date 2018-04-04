Власти Ростова предложили инвесторам из Южной Кореи совместно строить суда "река - море"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Представители власти и бизнеса Ростовской области предложили инвесторам из Южной Кореи сотрудничество в области судостроения для обновления парка судов класса "река - море", работающих в Азово-Донском бассейне. Об этом сообщил гендиректор "Агентства инвестиционного развития" региона Игорь Бураков.

"У Южной Кореи сильны позиции в кораблестроении, а у Ростовской области есть желание и возможности часть новых судов произвести в регионе, в кооперации корейских партнеров с донскими заводами", - сказал Бураков на российско-южнокорейском бизнес-форуме в Ростове-на-Дону.

По его словам, объем строительства судов "река - море" взамен тех, что уже выработали свой ресурс, в обозримом будущем может составить до 300-400 единиц.

Как сообщил журналистам замминистра экономического развития Ростовской области Евгений Мамичев, власти региона готовы оказать содействие бизнесу для осуществления совместных проектов.

"Опыт Южной Кореи в области судостроения и [ее] компетенция достаточно высоки, это признается во всем мире. Мы с удовольствием будем... создавать условия для общения наших предпринимателей, перевозчиков, судовладельцев с корейской стороной по вопросам обновления и ремонта флота и строительства судов", - отметил Мамичев.

Российско-южнокорейский бизнес-форум проходит в среду в Ростове-на-Дону. В нем принимают участие посол Республики Корея в РФ У Юн Гын, представители Торгового отдела южнокорейского посольства в РФ, а также 14 южнокорейских компаний, работающих в машиностроении, агропромышленном комплексе, химической и легкой промышленности, а также в сфере здравоохранения. На форуме состоялись предварительные переговоры с представителями бизнеса Ростовской области по возможностям реализации конкретных проектов южнокорейских компаний в регионе.