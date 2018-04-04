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Аэропорт Санкт-Петербурга открыл прямое авиасообщение с Вильнюсом

Экономика и бизнес
4 апреля, 18:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, апреля. /ТАСС

Время в пути составит 1 час 20 минут

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково открыл прямое авиасообщение со столицей Литвы в рамках летнего расписания года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая является оператором аэропорта.

"Авиакомпания "Руслайн" открыла рейсы из Пулково в Вильнюс в рамках летнего расписания этого года", - сказали в пресс-службе, добавив, что полеты в столицу Литвы осуществляет пока единственная авиакомпания.

В пресс-службе авиакомпании "Руслайн" отметили, что перелеты будут осуществляться на канадских 50-местных самолетах Bombardier CRJ-100/200. "Время в пути составит 1 час 20 минут", - отметили в авиакомпании.

В авиакомпании также сказали, что рейсы из Петербурга в Вильнюс и в обратном направлении будут совершаться по вторникам, пятницам и воскресеньям.

"Руслайн" - российская авиакомпания, которая базируется в московском аэропорту Внуково. По итогам прошлого года компания перевезла более 640 тыс. пассажиров, выполнив порядка 19 тыс. рейсов. Парк авиакомпании состоит из 20 самолетов семейства CRJ-100/200.

Пулково - международный аэропорт Санкт-Петербурга. По итогам прошлого года он обслужил порядка 16 млн пассажиров, в этом году руководство авиаузла рассчитывает увеличить этот показатель до почти 18 млн человек, что вплотную приближается к максимальной пропускной способности аэровокзала.

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