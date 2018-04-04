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В Якутии создадут полигон для тестирования шин в экстремальном холоде

Экономика и бизнес
4 апреля, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Стоимость проекта составит 58,8 млн рублей

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития "Кангалассы" в Якутии планирует в III квартале 2019 года открыть полигон для проверки качества автомобильных шин при экстремально низких температурах. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Резидент ТОР "Кангалассы" построит уникальный полигон для проверки качества автомобильных шин. Проект стоимостью 58,8 млн рублей реализует компания "Испытательный полигон СВФУ" по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Ввод объекта в эксплуатацию намечен на III квартал 2019 года и позволит создать 32 новых рабочих места", - говорится в сообщении.

Уточняется, что испытательный полигон будет состоять из нескольких автомобильных трасс протяженностью от 80 до 1,842 тыс. метров и шириной от 5 до 70 метров с различными типами дорожных покрытий, уклонами и поворотами. В пресс-службе отмечают, что тестирование шин в различных условиях позволит оценить их влияние на безопасность управления, комфорт в движении и эксплуатационные параметры транспортных средств в условиях экстремального холода.

"Мировые и отечественные производители автопокрышек заинтересованы в услугах создаваемого нами испытательного полигона. С 2012 года на малом автодроме автодорожного факультета Северо-Восточного федерального университета мы уже начали тестировать легковые шины. Испытания покрышек для грузового транспорта на новых треках собирается проводить японский производитель авторезины. Кроме того, российские оборонные предприятия проявляют интерес к проекту, собираясь испытывать вездеходную технику", - приводят в пресс-службе слова директора компании "Испытательный полигон СВФУ" Ивана Ноева.

Он также отметил, что иностранные конкуренты уходят с рынка подобных услуг из-за глобального потепления. Авторы проекта рассчитывают, что на этом фоне научно-испытательный полигон, расположенный в зоне вечной мерзлоты с арктическим климатом и натуральным снегом, будет пользоваться повышенным спросом.

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