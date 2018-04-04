Источник: объем кредитования Сбербанком компаний группы "Сумма" крайне незначительный

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Сбербанк оценивает объем кредитования компаний группы "Сумма", совладельцы которой Зиявудин и Магомед Магомедовы арестованы в рамках уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества, как незначительный. Об этом ТАСС рассказал источник на финансовом рынке.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что через связи в Сбербанке семья Магомедовых получала "масштабные кредитные линии".

"Объем кредитования Сбербанком компаний, в которых группа "Сумма" является акционером, крайне незначительный", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Сбербанка в свою очередь от комментариев воздержались.

Тверской суд Москвы 31 марта арестовал до 30 мая совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, а также экс-главу компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артура Максидова. Их подозревают в хищении и организации преступного сообщества. Ущерб оценивается в 2,5 млрд рублей.

Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд. Главным его активом является группа "Сумма", основной бизнес которой сосредоточен в транспортно-логистической сфере и нефтегазовом секторе: Новороссийский морской торговый порт (25,05% акций), судоходная компания Fesco (головная компания - "Дальневосточное морское пароходство", 32,5%), контейнерный оператор "Трансконтейнер" (25,07%), Объединенная зерновая компания (50% минус одна акция), Якутская топливно-энергетическая компания (90%) и другие.

Кроме того, через через венчурный фонд Caspian VC Магомедов инвестирует в Hyperloop One - компанию, которая работает над проектом сверхскоростного поезда Hyperloop.