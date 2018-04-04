Росконгресс: представители германского бизнеса примут участие в ПМЭФ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса Германии примут участие в Петербургском международном экономическом форуме 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс" по итогам встречи советника президента России Антона Кобякова и генерального директора Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии Маркуса Йергера.

"На ключевой международной экономической площадке в Санкт-Петербурге мы проведем ряд мероприятий с участием немецких предпринимателей и экспертов из различных отраслей бизнеса и обязательно найдем те точки роста, на которые мы все должны опираться для уверенного движения по траектории развития мировой экономики", - отметил Кобяков.

На форуме будет организован бизнес - диалог "Россия - Германия".

Также на полях ПМЭФ планируется подписание соглашения между фондом "Росконгресс" и Ассоциацией малого и среднего бизнеса Германии. В рамках соглашения стороны планируют развивать обмен технологиями между странами, поддержку малых и средних предприятий при выходе на российский и немецкий рынки, и привлечение инвестиций.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 24 по 26 мая.