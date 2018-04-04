Новгородская область получит 130 млн рублей при реализации проектов НТИ в 2018 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 апреля. /ТАСС/. Проекты Национальной технологической инициативы (НТИ), которые реализуют в Новгородской области, принесут в региональный бюджет за счет экономии и эффективного расходования ресурсов не менее 130 млн рублей в 2018 году. Из них 100 млн рублей поступят благодаря проекту по созданию цифровой модели региона, сообщил в среду советник губернатора области Николай Курмышев на заседании профильной рабочей группы.

"В числе проектов НТИ, которые сейчас успешно реализуются на территории Великого Новгорода, Старорусского и Демянского районов - "Цифровая 3D-модель территорий". Этот проект по своим результатам продемонстрировал возможность получения дополнительного дохода бюджетом по налогу на землю не менее 100 млн рублей в год на Новгородскую область", - сказал Курмышев.

Он уточнил ТАСС, что создание цифровой модели области позволяет более эффективно осуществлять земельный контроль. Сейчас в проекте задействованы три района, когда он охватит всю область, поступления по земельному налогу увеличатся на 10%.

"Это только один из многих эффектов цифровой модели, и в течение 2018 года он будет материализовываться", - добавил советник губернатора.

По словам Курмышева, еще один проект, который позволит региону сэкономить бюджетные средства - "Онлайн система учета и диспетчеризации энергоресурсов ЖКХ". В рамках пилотной реализации систему подключили в 200 учреждениях образования области. "Проведен анализ показаний счетчиков, анализ ежедневного потребления, состояние работоспособности этих счетчиков. Итог - около 15% экономии бюджета на теплоноситель, если обобщить на всю систему образования - это около 30 млн рублей в год", - рассказал советник губернатора.

Новгородская область является пилотным регионом для внедрения проектов Национальной технологической инициативы. В 2017 году в регионе начали реализацию 12 проектов НТИ, в числе которых создание "умных электросетей", внедрение системы поддержания работоспособности водителя во время пути, дистанционный мониторинг хронических неинфекционных заболеваний.