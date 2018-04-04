Бывший топ-менеджер "ВКонтакте" Илья Перекопский назначен вице-президентом Telegram

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Илья Перекопский, занимавший пост вице-президента социальной сети "ВКонтакте", назначен вице-президентом мессенджера Telegram, сообщил ТАСС Перекопский.

Он уточнил, что будет заниматься развитием бизнеса мессенджера.

В конце 2017 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. Он не уточнил, каким образом Telegram будет монетизироваться.

В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов новой платформы TelegramOpen Network мессенджер привлек около $1,7 млрд.

Илья Перекопский занимал пост вице-президента "ВКонтакте" с 2008 по 2014 годы.