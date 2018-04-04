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Минфин впервые с марта 2016 года разместил очередной выпуск ОФЗ-ИН

Экономика и бизнес
4 апреля, 20:32 дата обновления: 4 апреля, 20:57 UTC+3

Объем нового выпуска составил 20 млрд рублей со ставкой купонного дохода 2,5%

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Здание Министерства финансов РФ

Здание Министерства финансов РФ

© Борис Кавашкин/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Минфин впервые с марта 2016 года разместил облигации, индексируемые по инфляции (ОФЗ-ИН), на сумму 20 млрд рублей со средневзвешенной реальной доходностью 2,97% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства финансов России.

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Объем нового выпуска ОФЗ-ИН 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составил 20 млрд рублей со ставкой купонного дохода 2,5%. Совокупный объем спроса на ОФЗ-ИН 52002 превысил ожидания и составил 138 млрд рублей со стороны 40 участников, превысив предложение в 7 раз.

Значительная доля спроса пришлась на российские пенсионные фонды и управляющие компании, которые купили до 75% объема нового выпуска ОФЗ-ИН.

"Реальная доходность нового выпуска ОФЗ-ИН сложилась на более низком уровне, чем по ОФЗ с постоянным купонным доходом сопоставимого срока с учетом текущих инфляционных ожиданий. При этом разница между доходностями нового 10-летнего и уже обращающегося 5-летнего выпусков ОФЗ-ИН составила всего 27 б.п., что почти вдвое меньше соответствующего спреда по ОФЗ-ПД аналогичных сроков (51 б.п.). Указанные обстоятельства подтверждают восстановление заинтересованности инвесторов в приобретении ОФЗ данного типа", - говорится в сообщении Минфина РФ.

В министерстве также отметили, что в целях формирования в России рынка "защитных" долговых инструментов, интересных по своей природе консервативным институциональным инвесторам, министерство планирует предлагать ОФЗ-ИН на регулярных аукционах, не исключая возможности его размещения посредством формирования книги заявок с привлечением организаторов размещения указанного выпуска ("ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ").
Сроки очередного предложения ОФЗ-ИН 52002 будут определяться рыночной конъюнктурой.

 

В ведомстве отметили, что граждане России приобрели облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) на 43 млрд рублей по итогам трех выпусков облигаций, сообщает пресс-служба министерства финансов по итогам совещания по развитию программы ОФЗ-н с участием представителей ЦБ РФ, Мосбиржи, НРД и российского банковского сообщества.

На встрече обсуждались возможные способы расширения продаж и донастройка механизма размещения. Среди озвученных предложений - модернизация порядка выплаты комиссионного вознаграждения банков-агентов, расширение перечня каналов продаж облигаций.

Обсуждался также вопрос размещение облигаций на основе технологии финансового маркетплейса, разработкой которого занимается Центробанк.

"Наша задача - сделать ОФЗ-н таким же доступным и понятным для населения инструментом, как банковский депозит. Важно, чтобы предлагаемый нами продукт был удобен и востребован для молодых граждан, которые активно пользуются современными технологиями и живут в цифровой среде", - цитирует пресс-служба слова министра финансов России Антона Силуанова.

Средний возраст приобретателя облигаций составил от 60 лет.

Минфин начал размещать ОФЗ для населения в апреле 2017 года траншами по 15 млрд рублей. Первый транш был реализован чуть более чем за месяц, второй - в течение трех месяцев. Третий транш был запущен в начале сентября и на январь 2018 года был реализован лишь на две трети. С 15 марта Минфин разместил новый выпуск на 15 млрд рублей сроком на 3 года. Бумаги реализуются через Сбербанк и ВТБ.

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