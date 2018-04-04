NYT: работники Google потребовали закрыть военный проект с искусственным интеллектом

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Более 3,1 тыс. сотрудников Google подписали коллективное письмо, выразив протест руководству этой американской корпорации против ее участия в программе Пентагона, предусматривающей применение искусственного интеллекта (ИИ) для повышения точности наведения беспилотных летательных аппаратов боевого назначения. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

Она обращает внимание, что письмо, подписанное в том числе ведущими инженерами корпорации, отражает культурологический конфликт между компаниями и федеральным правительством США по вопросу целесообразности применения ИИ в военных целях. "Мы считаем, что Google не следует заниматься военным бизнесом. Поэтому мы просим аннулировать Project Maven, а также подготовить, опубликовать и обеспечить выполнение ясной и точной политики, согласно которой, Google и его подрядчики никогда не будут создавать боевые технологии", - цитирует издание коллективное послание.

В июне 2017 года Пентагон приступил к финансированию Project Maven, призванного обеспечить внедрение технологий ИИ в военной области. Как сообщил специалист Грегори Аллен из исследовательского Центра новой американской безопасности в Вашингтоне, в декабре прошлого года минобороны США использовал элементы ИИ для противодействия отрядам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в странах Ближнего Востока. Назначение новой технологии состоит в мониторинге и анализе видеоизображений, полученных с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС США.

Google - американская транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом около $110 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).