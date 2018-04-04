Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Череповец получит на развитие инфраструктуры 3,7 млрд рублей

Экономика и бизнес
4 апреля, 21:34 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 4, апреля. /ТАСС

Средства направят в ближайшие два года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛОГДА, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области вложат в ближайшие два года 3,7 млрд рублей в развитие социальной инфраструктуры в моногороде металлургов Череповце. Об этом сказал в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"В ближайшие два года на развитие Череповца будет направлено 3,7 млрд рублей на крупнейшие проекты инфраструктуры", - сказал Кувшинников.

Как отметил губернатор, долгожданный проект - строительство второго моста через реку Шексну в ближайшее время получит первый федеральный транш в 100 млн рублей, соответствующее распоряжение правительства России подписано несколько дней назад. Как подчеркнул руководитель региона, все расходы по строительству моста, а они оцениваются в 16 млрд рублей, понесут федеральный и областной бюджеты. Строительство планируется реализовать в три этапа и завершить до 2023 года. На данный момент заключен государственный контракт на 555 млн рублей по строительству подходов к будущему мосту с заречной стороны города.

Помимо этого, сообщил губернатор, на реконструкцию двух детсадов на 120 мест каждый выделено 74,5 млн рублей, на строительство двух новых детсадов на 420 мест каждый - 564 млн рублей, на строительство новой школы на 1,5 тыс. мест - 1,064 млрд рублей.

На капремонт Череповецкой детской поликлиники выделено 14 млн рублей, на капремонт расположенной в Череповце Вологодской областной клинической больницы и покупку лучевого ускорителя для онкоотделения - 356 млн рублей, на продолжение создания туристско-рекреационного кластера "Центральная городская набережная" - 148 млн рублей, на развитие дорожной сети - 310 млн.

Кроме того, выделено 100 млн рублей на строительство четырех многофункциональных физкультурных центров в разных частях города.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вологодская область
Страны
Россия
Персоны
Кувшинников, Олег Александрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия созывает СБ ООН по делу Скрипаля после отказа в ОЗХО
2
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
3
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
4
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
5
Борис Гребенщиков: никакого "дальше" нет, есть только сейчас
6
Спевшего "Мурку" в столичном храме священника отправят в Тирасполь под надзор архиерея
7
Адвокат: капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" доставлен в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости