"Ъ": Mail.Ru Group и "Мегафон" приобретут доли в онлайн-агрегаторе такси CityMobil

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Компании Mail.Ru Group и "Мегафон" договорились о приобретении долей в размере около 30% и 25% за $35 млн в онлайн-сервисе такси CityMobil. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Представители трех компаний отказались от комментариев.

По словам одного из источников "Коммерсантъа", сделка с CityMobil является экспериментом. Также возможность инвестирования рассматривают и другие компании.

"Пока непонятно, идет ли речь о взаимодействии сервиса такси с ресурсами обеих компаний или же о раздельных инвестиционных планах", - прокомментировал он.

Как рассказал другой собеседник газеты, CityMobil ведет поиск инвесторов с 2017 года. В октябре 2017 года партнером агрегатора стала компания МТС.

"Коммерсантъ" уточняет, что бизнесом CityMobil управляет компания "Сити-мобил", обладающая лицензией на деятельность такси. По данным Kartoteka.ru, "Сити-мобил" владеет Арам Аракелян (47,5%), ООО "Компания А.В.А" Владислава Абрамяна (35,84%) и Феликс Вартанян (16,66%).