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Эксперты обсудят в Петербурге влияние новой экономики на развитие "Северного измерения"

Экономика и бизнес
5 апреля, 0:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, апреля. /ТАСС

Главной целью форума является взаимодействие представителей власти, бизнеса и гражданского общества

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Представители власти и бизнеса стран-участниц партнерства "Северное измерение" (Россия, ЕС, Норвегия, Исландия) проведут в Санкт-Петербурге IX Международный деловой форум, на котором обсудят влияние новой экономики и инновационных моделей в управлении на развитие регионов партнерства. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса, которая является организатором форума.

"В этом году темой форума станет новое мышление в экономике: инновационные управленческие модели и бизнес- процессы. Российские и международные эксперты, представители региональных властей, а также главы крупнейших компаний обменяются своим видением относительно перспектив развития стран "Северного измерения" и путей повышения эффективности их экономик", - сказано в сообщении.

Главной целью форума является налаживание взаимодействия представителей власти, бизнеса и гражданского общества на территории стран-участниц "Северного измерения", отметили организаторы. Помимо пленарного заседания в программе форума предусмотрены тематические круглые столы по энергетике, машиностроению и инжинирингу, экологии и охране природы, транспорту и логистике, медицине и фармацевтике, цифровым решениям для бизнеса.

Среди спикеров форума: председатель Совета директоров ПАО "Северсталь", сопредседатель делового совета "Северного измерения" Алексей Мордашов, президент и главный исполнительный директор VR-Group, сопредседатель делового совета "Северного измерения" Рольф Янссон, председатель правления Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель и другие.

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