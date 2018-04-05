Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись ростом ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в среду ростом ключевых индексов после того, как инвесторы снизили свои опасения в связи с усилением напряженности в торговых отношениях между США и КНР.

К моменту завершения биржевой сессии американский промышленный индекс Dow Jones прибавил 230,94 пункта (0,96%), установившись на отметке 24264,30 пункта. При этом сразу после начала торгов данный показатель упал на 500 пунктов (2,11%), однако затем в течение дня восстановил утраченные позиции.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, увеличился на 30,24 пункта (1,16%) и оказался на отметке 2644,69 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 100,83 пункта (1,45%), до 7042,11 пункта.

Как отмечают аналитики, опасения инвесторов в связи с ситуацией вокруг экономических споров с Китаем уменьшились после того, как главный экономический советник президента США Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Пекином по данному вопросу и не намерен развязывать торговые войны. Кроме того, как отмечает агентство Reuters, биржевых игроков успокоил тот факт, что взаимные пошлины на товары не планируется вводить прямо сейчас.

"Несмотря на то, что рынки ненавидят неопределенность, в плане вопросов торговли Трамп пока сильнее лает, чем кусает", - приводит Reuters слова Роберта Фиппса, директора консалтинговой фирмы Per Stirling Capital Management. По его словам, сейчас все внимание инвесторов приковано к ожидающейся в пятницу публикации данных по безработице и к отчетам крупных компаний о доходах. "Торговые дела пока являются по сути побочным вопросом" для игроков на рынке, считает эксперт.

Во вторник администрация США обнародовала список из 1,3 тыс. наименований продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. В ответ Госсовет КНР объявил о намерении ввести 25-процентные пошлины на американские автомобили, продукцию нефтехимии и сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров. Они вступят в силу тогда, когда Вашингтон объявит о начале применения тарифов в отношении китайской продукции. Кроме того, Пекин обратился в среду во Всемирную торговую организацию с жалобой на упомянутые действия США.