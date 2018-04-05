Delta Air Lines заявила, что данные ее клиентов могли попасть в распоряжение хакеров

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Платежная информация ряда клиентов авиакомпании Delta Air Lines могла оказаться в распоряжении хакеров, совершивших кибератаку на электронные системы. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении авиаперевозчика.

По данным Delta, в сентябре-октябре прошлого года неизвестные злоумышленники получили доступ к серверам сторонней компании, сотрудничающей с авиаперевозчиком и предоставляющей для него, в частности, услуги онлайн-чата для работы с клиентами. Как указали в Delta, в результате хакеры могли заполучить платежную информацию "небольшой части" пользователей ее услуг.

Как отмечается в заявлении авиакомпании, Delta "не может точно сказать, действительно ли информация клиентов могла быть скомпрометирована". При этом в компании уточнили, что паспортные данные и прочая личная информация затронуты кибератакой не были.

По словам авиаперевозчика, в настоящее время все его электронные сервисы надежно защищены. Как сообщила авиакомпания, она сотрудничает с профильными федеральными ведомствами США, расследующими данный инцидент.