"Ъ": "Лукойл" обсуждает покупку долей в двух блоках на казахстанском шельфе

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. "Лукойл" хочет приобрести доли в двух новых блоках на казахстанском шельфе Каспийского моря - I-P-2 и Женис. Российская нефтяная компания обсуждает с "Казмунайгазом" вхождение в проект, сообщил газете "Коммерсантъ" министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Заинтересовавшие компанию участки находятся в южной части казахстанского шельфа. Недалеко от этого района находятся совместные предприятия "Лукойла" и "Казмунайгаза" - Центральное и Хвалынское месторождения, пишет газета.

В феврале глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил, что компания интересуется участием в геологоразведке двух блоков на каспийском шельфе Казахстана на границе с Россией. По его словам, законодательство Казахстана после недавних изменений позволяет иметь хорошую норму рентабельности на сложнопостроенных месторождениях.

В настоящее время "Лукойл" участвует в проекте разработки Карачаганкского месторождения в Казахстане. Карачаганакское газоконденсатное месторождение расположено в Аксайском районе Уральской области Республики Казахстан. Разработкой и освоением месторождения занимается консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V., в который входят British Gas (29,25%), Eni (29,25%), Сhevron (18%), "Лукойл" (13,5%) и "КазМунайГаз" (10%).