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Авиакомпании Приамурья проверят из-за жалоб граждан на прекращение продаж льготных билетов

Экономика и бизнес
5 апреля, 6:42 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 5, апреля. /ТАСС

По данным СМИ, льготные билеты закончились в ряде регионов Дальнего Востока через неделю после старта продаж

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство транспорта Амурской области проверит подозрения жителей региона о намеренном прекращении продаж авиабилетов по льготным тарифам, которые стартовали в понедельник. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"Министерство транспорта области с сегодняшнего дня будет мониторить, сколько фактически амурчан улетело по спецтарифу. Причиной стали обращения людей, которые сообщили о том, что авиакомпании специально удерживают льготные билеты, чтобы за сутки до вылета выставить их на продажу под предлогом, что льготники отказались от полета", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Амурской области Александра Козлова, в случае подтверждения нарушений ими займутся надзорные органы.

По данным регионального правительства, за три дня со старта продаж билетов по специальному тарифу из Благовещенска до Москвы в трех авиационных агентствах продали 3,8 тыс. билетов авиакомпании "Уральские авиалинии". Ранее ТАСС сообщал, что стоимость билета по спецтарифу составляет 6,4 тыс. рублей. "На сегодняшний день авиационные агентства констатируют факт отсутствия в продаже билетов по льготному тарифу", - отметили в пресс-службе правительства.

Перелет из Благовещенска в Москву возможен с авиакомпаний "Северный ветер", которая работает в Приамурье, но из-за того, что компания подала заявки в Минтранс РФ поздно, лимиты льготных перевозок не выделены.

В министерстве транспорта и строительства Амурской области ТАСС уточнили, что в 2018 году количество предоставляемых льготных мест на рейсе увеличено с 60 мест до 30% от посадочных мест в самолете.

О льготных билетах

Льготная программа субсидирования перевозок разработана для обеспечения доступности воздушных перевозок населению с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы.

По данным СМИ, продажи льготных билетов приостановили в ряде регионов Дальнего Востока через неделю после старта продаж. В качестве причины этого называют то обстоятельство, что выделенные по программе билеты полностью раскупили в результате ажиотажного спроса.

В 2018 году льготную программу авиаперевозок продлили до 1 декабря.

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