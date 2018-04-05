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Кабмин выделил €4,5 млн на реализацию программы "Интеррег. Регион Балтийского моря"

Экономика и бизнес
5 апреля, 6:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В 2018 году в качестве российского взноса в программу будет направлено €3,06 млн

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило €4,5 млн из федерального бюджета на реализацию программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря". Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Россия вносит в программу €4,5 млн, в том числе €3,06 млн в 2018 году и €1,44 млн в 2019 году. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете", - говорится в документе.

Программа трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на период 2014-2020 годов предполагает реализацию совместных трансграничных проектов субъектов Федерации, государств Европейского союза и Норвегии в целях сбалансированного социально-экономического развития Балтийского региона.

Отмечается, что реализация программы будет способствовать развитию трансграничных связей, обеспечению экологической безопасности и развитию инфраструктуры. Для субъектов Северо-Западного федерального округа программа станет инструментом решения вопросов регионального значения и дополнительным источником финансирования региональных инициатив.

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