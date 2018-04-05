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Кабмин увеличил уставный капитал РЖД на 26 млрд рублей

Экономика и бизнес
5 апреля, 7:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Уставный капитал увеличен для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования

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© Иван Шаповалов/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило уставный капитал ОАО "РЖД" на 25,9 млрд рублей для развития железнодорожной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Уставный капитал ОАО "РЖД" увеличен на 25,9 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования, в том числе на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань, комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет Красноярской железной дороги", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что средства на указанные цели предусмотрены в федеральном бюджете.

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