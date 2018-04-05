"Ъ": Дерипаска может войти в совет директоров "Норникеля"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Олег Дерипаска - владелец En+ и "Русала", контролирующего 27,8% акций в "Норильском никеле", - номинируется в новый состав совета директоров компании. Об этом пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Включение Олега Дерипаски - единственная значимая смена (среди кандидатур в совет директоров - прим. ТАСС)", - сказано в публикации.

В самом "Норникеле" и в контролирующих его компаниях отказались от комментариев изданию.

ГМК "Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. "Норникель" также производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий группы компаний "Норникель" являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

"Русал" Олег Дерипаски владеет 27,8% акций в "Норникеле", другой крупный акционер ГМК - "Интеррос" Владимира Потанина (32,9%). В марте 2018 года структура Потанина приобрела у компании Crispian Романа Абрамовича 2,1% акций "Норникеля". "Русал" пытался в Высоком суде Лондона оспорить эту сделку. Инстанция продолжит рассматривать дело 14-17 мая.

Старый спор

Намерение Романа Абрамовича продать акции "Норникеля" возобновило старый спор между двумя крупнейшими акционерами металлургического комбината. С 2008 года "Русал" высказывает недовольство эффективностью управления комбинатом и размером дивидендов. В 2012 года Потанину и Дерипаске удалось заключить акционерное соглашение сроком на пять лет, тогда же в состав акционеров вошел Абрамович, который выполнял роль арбитра, примиряющей стороны. Перемирие продлилось ровно пять лет вплоть до решения Абрамовича продать свою долю в "Норникеле".

Акционерное соглашение допускает запуск механизма дуэли между двумя партнерами, когда один из акционеров предлагает другому выкупить его долю по средневзвешенной за полгода цене с премией 20% к рынку. Другой партнер может принять предложение, сам выкупить долю партнера по той же цене или назвать более высокую цену за свой пакет. А инициатор дуэли может выкупить пакет другого акционера по новой цене, либо продать свой. Отказ от правил дуэли влечет штраф - 1,87% акций нарушившего правила дуэли партнера выкупаются другой стороной по цене $1 за акцию.

В конце февраля "Русал" опубликовал меморандум о готовности участвовать в такой дуэли. Для этого компания запросит мандат у акционеров. Как сообщалось, "Русал" готов выкупить пакет Потанина по цене не более $320 за акцию. При этом цена продажи пакета "Русала" в ГМК должна быть не менее $220,8 за бумагу.

Для приобретения пакета компания может использовать заемные средства. "Русал" оценивал свой пакет в "Норникеле" в сумму не менее $9,72 млрд.