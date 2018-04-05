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"Мегафон" и Mail.ru Group вложат в "Сити-Мобил" до $26 млн, могут получить долю в 57%

Экономика и бизнес
5 апреля, 9:08 дата обновления: 5 апреля, 9:26 UTC+3

Всего "Сити-Мобил" привлечет $35 млн в рамках этого раунда инвестиций

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. "Мегафон" и Mail.ru Group инвестируют в онлайн-сервис такси "Сити-Мобил" до $26 млн и могут получить суммарно до 57% акций компании. Это следует из сообщений компаний.

"Общий объем инвестиций "Мегафона" в "Сити-Мобил" составит приблизительно $14 млн, а доля владения может достичь 31%", - говорится в сообщении "Мегафона". "Mail.ru Group инвестирует до $12 млн и получит миноритарную долю в компании, которая составит около 26%", - отмечается в сообщении Mail.ru Group.

В целом в рамках этого раунда "Сити-Мобил" привлечет $35 млн. Помимо "Мегафона" и Mail.ru Group в раунде примут участие и другие инвесторы.

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