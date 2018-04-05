Представитель Севморзавода: претензии Порошенко на предприятие лишены оснований

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Порошенко, ранее являвшийся одним из бенефициаров Севастопольского морского завода, утратил право собственности на него 28 февраля 2015 года, когда постановлением правительства Севастополя завод был национализирован в пользу города. Об этом сообщил ТАСС в четверг официальный представитель Севморзавода Сергей Довжиков.

После воссоединения с РФ в Севастополе был национализирован ряд предприятий, в том числе Севморзавод, находившийся в собственности президента Украины Петра Порошенко. Однако он указал его в декларации о доходах за 2017 год.

"Сегодня претензии гражданина Порошенко на Севморзавод выглядят просто смешными, поскольку даже срок исковой давности по данному делу истек, и в Киеве это прекрасно осознают", - сказал Довжиков.

"Если же гражданин Порошенко испытывает проблемы, ему следует обратиться в правительство Севастополя за компенсацией, порядок которой там недавно определен", - заявил представитель Севморзавода.