Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 5 апреля. /ТАСС/. Керчь, пришедшая в упадок в постсоветское время, с возвращением в состав России начала меняться - здесь возобновилось строительство жилья, постепенно оживает промышленность, строятся новые дороги, появится единственный в Крыму филиал военно-патриотического парка "Патриот". Все это стало возможно в том числе благодаря строительству Крымского моста, который позволит городу стать экономическим, туристическим и культурным центром восточной части полуострова.

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Керчь - первый город, который будет встречать въезжающих на полуостров по мосту через Керченский пролив. Пока попасть в Крым таким путем можно на пароме, но уже в мае этого года, как ожидается, запустят автомобильное движение для легковых машин и пассажирского транспорта по строящемуся Крымскому мосту, позже по мосту поедут и грузовики, а к концу 2019 года откроют железнодорожное сообщение.

"Керчь - это не просто первый крупный город, Керчь - это город-герой, это самый древний город России (основан примерно 2,6 тыс. лет назад - прим. ТАСС). Конечно, Крымский мост, а мы его называем Керченский мост, это не просто мостовое сооружение, для нас это артерия жизни, потому что он даст жизнеобеспечение всего Крыма, и Керчи в частности. Строительство моста показало нам могущество нашей страны и дало уверенность в завтрашнем дне", - сказал глава администрации города Сергей Бороздин.

Снижение цен

Горожане, в первую очередь, рассчитывают на снижение цен в Керчи после открытия Крымского моста. "Крымский мост для обычных жителей Керчи - это, в первую очередь, снабжение, уже не через переправу, не через Украину, а по мосту, это же намного дешевле будет, поэтому я надеюсь, что продукты подешевеют", - поделился ожиданиями с ТАСС пенсионер Константин.

О том что цены на продукты и другие товары снизятся, говорит и глава Керчи. "Цены - это чистая экономика, никакой политики тут нет, при открытии моста малый и средний бизнес материковый захочет, безусловно, поучаствовать в реализации продукции на территории Крыма, возникнет конкуренция, автоматически все выровняется, экономика сама все сделает", - пояснил Бороздин.

Председатель правления объединения предпринимателей Керчи Владимир Батуренко отметил, что благодаря Крымскому мосту планируется возродить поставки сельхозпродукции, произведенной на Кубани, за счет появления двух сельскохозяйственных рынков на въезде в город с Крымского моста. "Не секрет, что плодородная Кубань производит много сельскохозяйственных продуктов, раньше их привозили через паромную переправу сюда к нам, но с приходом Украины это все остановилось, мы хотим это возродить, и мы получим дешевую сельскохозяйственную продукцию для керчан и для жителей всего Крыма", - пояснил он.

Помимо этого, отметил Батуренко, за счет снижения стоимости сырья для керченских производств снизится и себестоимость их продукции, что также повлияет на снижение конечной цены.

Экономический "взрыв"

Местные власти связывают развитие города, прежде всего, с восстановлением работы крупных игроков в экономике всего крымского региона: металлургического комбината, судостроительного завода "Залив" и трех портов. "В советское время Керчь была промышленным городом и давала около 44% ВРП Крыма, и мы, конечно, стремимся к этому. Мы даже надеемся на какой-то экономический "взрыв", потому что заживут предприятия, конкурентная способность этих предприятий увеличится, появятся заказы", - пояснил Бороздин.

По словам председателя комиссии Общественной палаты Республики Крым по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии Анатолия Петрова, благодаря мосту "появятся и уже появляются новые рабочие места". "Это касается строительной отрасли, промышленности, снизятся цены на комплектующие при поставке их на заводы в Керчи и Крыму, снизятся и себестоимость продукции. Кто от этого выиграет? Конечно, потребители, жители республики", - добавил он.

В первую очередь в городе ждут оживления работы трех портов - грузопассажирского порта "Крым", рыбного и морского портов. С вводом Крымского моста в районе Керчи будет [транспортная] развязка, и мы получим первые грузовые потоки, порты получат грузовую базу, а это даст работу", - сказал Бороздин.

Развитие портов, где сейчас трудятся порядка двух тысяч жителей Керчи, в свою очередь повлияет на социальную сферу. По словам мэра города-героя, работники портов могут рассчитывать на рост зарплаты, а это - рост поступлений в бюджет от НДФЛ. "Конечно, будет и увеличение штатной численности, кроме того, порты обслуживают смежные предприятия, а это агенты, экспедиторы, перевозчики, пойдет работа, денежные средства будут оставаться в Керчи", - пояснил мэр города.

По его словам, все это повлияет на рост покупательской способности населения, а, соответственно, даст толчок к развитию малого и среднего бизнеса. "Я надеюсь, что с введением моста увеличится и количество покупателей, у нас натуральная продукция, она вызывает интерес у определенной части населения Керчи и у приезжих, многие отдыхающие с большим интересом дегустируют и покупают наш сыр. Будем изучать рынки на "материке", надо подумать, может и там продавать будем", - сказала индивидуальный предприниматель Елена Полторак, небольшое хозяйство которой занимается производством высококачественных сыров.

Дороги - без пробок

Сейчас Керчь сложно назвать городом, комфортным для проживания: в украинский период здесь не строилось жилье, не ремонтировались дороги. В городе 70% дорог не соответствуют нормативам. Жители Керчи говорят, что устали от пробок, и очень надеются, что после ввода Крымского моста ситуация изменится. "Пробок таких, надеюсь, не будет, потому что весь транспорт с моста будет идти в обход Керчи, а не так, как сейчас - вся переправа едет через город", - сказал керчанин Александр.

Глава Бороздин отметил, что большое количество плохих дорог - это пока типичная ситуация для всего Крыма, но в Керчи из-за большой стройки пока ремонтировать дороги крайне сложно - они очень быстро снова приходят в негодность.

"У нас весь транспортный поток идет через Керчь, только после Феодосии он начинает "разбиваться". Сейчас это порядка 1 тыс. фур в сутки на паромной переправе, порядка 2 тыс. грузовиков, задействованных в строительстве моста и подходов к нему, и порядка 10 тыс. в сутки легкового автотранспорта. Этот транспорт никуда сейчас не денешь, он ездит по дорогам города, но после открытия моста и трассы "Таврида" этот поток уйдет, в город будет заходить только транспорт, который едет именно в Керчь", - пояснил Бороздин.

В то же время власти Керчи нацелены на изменение ситуации с дорогами в лучшую сторону, и на это правительством Республики Крым уже выделяются средства. По словам Бороздина, речь идет о ремонте существующих городских дорог, а также строительстве новых, в том числе и двух путепроводов. Один из них - на подъезде к будущей трассе "Таврида" - уже достраивается, а второй, строительство которого запланировано на 2019 год, разгрузит район, где проживает треть жителей города, ежедневно страдающих от пробки на железнодорожном переезде.

Жилье - для роста

В украинский период в Керчи жилье практически не строилось, но сейчас этот процесс возобновился, а с вводом Крымского моста объемы строительства вырастут еще больше. "Мы сейчас пишем стратегию социально-экономического развития города до 2030 года, в долгосрочной перспективе мы видим увеличение населения до 300 тыс. человек, то есть в два раза, у нас уже сейчас рождаемость превышает смертность. Развитие предприятий в ближайшей три - пять лет увеличит кадровый потенциал за счет трудовой миграции, поэтому мы проговариваем с предприятиями вопрос строительства жилья", - говорит Бороздин.

Сейчас в городе - три площадки, где строится жилье. "Плюс завод "Залив" уже сдает дом, который он построил для своих работников, - это первая ласточка, а еще семь девятиэтажных домов они заложат в этом году. И мы надеемся в 2018 - 2019 годах начать еще две большие застройки - более 20 га земли будем выделять под инвестпроект для строительства жилья", - рассказал Бороздин.

По его словам, строительство жилья не только позволит обеспечить им увеличивающееся население Керчи, но и положительно повлияет на развитие экономики за счет появления подрядных организаций, в том числе из других регионов России, а, соответственно, увеличения рабочих мест. "Этот локомотив тронулся, пока колесики крутятся очень медленно, но мы надеемся, что мы его разгоним и сможем правильно управлять", - заключает глава Керчи.

Председатель комиссии Общественной палаты Республики Крым по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии Анатолий Петров считает, что начало работы моста может вызвать строительный бум в Керчи и во всем Крыму. "Мост заметно снизит стоимость строительных материалов, что повлечет за собой строительный бум не только в Керчи, но и в Крыму в целом. Удешевится не только стоимость строительства, но и капитальных ремонтов жилых домов", - сказал собеседник агентства.

Старейший город России - туристам

Керчь богата историческими достопримечательностями: это и османская крепость Ени-Кале (1699-1706), и гора Митридат со знаменитой Митридатской лестницей, и Аджимушкайские каменоломни, где во время Великой Отечественной войны защитники города героически сражались с захватчиками, и многие другие. Поэтому отдельным направлением развития Керчи является туризм, и, по расчетам властей, после ввода Крымского моста туристический поток в старейший российский город существенно увеличится.

"Туристов будет больше, здесь есть, что посмотреть, вы же понимаете, городу 26 веков, но к этому нужно приложить руку, нормальную хозяйственную, довести все до ума, чтобы людям было сюда ехать интересно и комфортно", - рассказал коренной керчанин Александр.

По словам мэра города, сейчас Керчь за туристический сезон с мая по сентябрь посещает порядка 1 млн человек, но после ввода Крымского моста турпоток вырастет вдвое. "В Крыму в 2017 году турпоток составил около 6 млн человек, порядка 20% из этого числа побывало в Керчи, из этих 20% на пять и более дней Керчь посетило примерно 10%, а после ввода моста мы ожидаем увеличение минимум в два раза", - сказал Бороздин.

Сейчас власти города стремятся позиционировать Керчь как туристический район, в предстоящем туристическом сезоне 2018 года в городе появится карта гостя Керчи, а также туристский центр, где гости города смогут получить исчерпывающую информацию об объектах показа, проживания и общественного питания. "Мы сейчас готовим туристические маршруты, пытаемся собрать всех заинтересованных - владельцев гостиниц, ресторанов, чтобы, когда человек едет в Керчь, он мог понимать, где находится гостиница, как он там будет проживать, где будет питаться, какие достопримечательности он сможет посетить, как будет передвигаться, сколько это все стоит и так далее", - рассказывает Бороздин.

Активно к этому процессу подключились и местные предприниматели. "Мы стараемся оказывать услуги стабильно высшего качества, чтобы о нашем городе люди говорили, что есть куда пойти, что могут встретить достойно, ведь многие говорят, что в Крыму еще не отлажен сервис, но мы заинтересованы, чтобы люди приезжали и возвращались в наш город, чтобы могли порекомендовать своим друзьям, коллегам, родственникам", - пояснил Дмитрий Ступников, соучредитель компании "Эклектика", работающей в сфере услуг (кафе, женский фитнес-зал).

Появятся в Керчи и новые туристические объекты. Например, филиал парка Минобороны РФ "Патриот". "У нас подписано соглашение, строиться он будет порядка пяти лет, но мы надеемся, что строительство начнется в 2018 году. По предварительной оценке, посещения филиала парка "Патриот", как нам дают проектировщики, это порядка 1 млн туристов в год", - рассказал мэр города.

Город станет чище

Жители Керчи ждут открытия Крымского моста еще и потому, что именно с ним многие горожане связывают дальнейшее развитие города. По словам Бороздина, за последние четыре года в составе РФ сознание его жителей очень изменилось: во время исторического референдума о воссоединении Крыма с РФ люди думали прежде всего о мире, теперь же они стремятся к комфорту.

"Уверенность в мирном небе над головой ни у кого уже не вызывает сомнений, теперь люди переключились на комфорт, и это правильно. Когда они замечают, что мы живем к грязи, они ругают меня, ругают власть, но я это воспринимаю нормально, радуюсь этому, потому что люди уже уверены не только в мирном существовании, но они получили определенный доход и теперь хотят комфорта, а это уже другой уровень", - сказал Бороздин, по словам которого город преобразится, как только закончится масштабное строительство, станет чище и ухоженнее.

Председатель комиссии ОП Крыма Петров также отметил изменение менталитета жителей Керчи. "Коммуникация - это великое дело, благодаря строительству моста, прокладке трассы "Таврида" заметно изменился менталитет самих жителей Керчи. Из тупикового угла Крымского полуострова, поскольку основные магистрали были проложены только на Украину, сейчас Керчь превращается в ворота Крыма, и керчане это ощущают на себе", - пояснил он.

А керчанка и известная российская певица Алена Свиридова считает, что после ввода Крымского моста Керчь может претендовать на звание культурной столицы Крыма. "Керчь с окончанием строительства моста станет центром между Европой и Азией и культурным центром Крыма. Я слежу за строительством моста, не выходя из своего дома, потому что я его вижу просто из окна, и не только вижу, но и слышу, как каждую ночь идет стройка. И, конечно, то, что это грандиозное сооружение свершилось, уже на грани чуда", - рассказала Свиридова.