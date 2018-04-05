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Чистая прибыль старого аэропорта Ростова-на-Дону в последний год работы выросла в 2,4 раза

Экономика и бизнес
5 апреля, 11:12 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 5, апреля. /ТАСС

По данным ОАО "Аэропорт Ростова-на-Дону", в 2017 году компания получила чистую прибыль в размере 789 млн рублей

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. /ТАСС/. ОАО "Аэропорт Ростова-на-Дону" в 2017 году получил чистую прибыль в размере 789 млн рублей, что более чем в два раза больше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год.

"Чистая прибыль за 2017 год - 789 084 000 рублей, за 2016 год - 332 356 000 рублей. Выручка за 2017 год - 2 119 100 000 рублей, за 2016 год - 1 873 926 000 рублей", - говорится в отчете.

Таким образом, чистая прибыль в 2017 году выросла почти в 2,4 раза. Выручка возросла почти на 13%, себестоимость сократилась на 3,1% - до 1,083 млрд рублей, валовая прибыль возросла почти в 1,4 раза - до 1,037 млрд рублей.

Старый аэропорт Ростова-на-Дону (ОАО "Аэропорт Ростова- на-Дону") закрыли в декабре прошлого года с открытием нового аэропорта Платов. Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. С начала эксплуатации Платов обслужил 652 956 человек.

На территории старого аэропорта планируется строительство нового жилого микрорайона.

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